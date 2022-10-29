Akhisarspor - Bergama Belediyespor: 0-0

Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA)STAT: Spor Toto Akhisar
HAKEMLER: Aytaç Geçgel, Sedef Aktan, Tahir Yalçın
AKHİSARSPOR: Halil Yeral Enes Tayfun, Mehmet Salih, Bora, Oğuzcan (Dk. 46 Mert Efe), Furkan, Gökmen (Dk. 84 Serkan Sefil), Yusuf Acer, Bekir (Dk. 65 Orçun), Göksu (Dk. 83 Serkan Özbakan), Turhan (Dk. 46 Yusuf Kanal)
BERGAMA BELEDİYESPOR: Amir Murat, Volkan (Dk. 72 Kağan), Yunus, İbrahim, Ahmet Aslan, Mehmet Soyarslan, Emre (Dk. 82 Yiğit Kerem), Semih Emir (Dk. 82 Yiğit Gökoğlan), Atalay (Dk. 72 Efe Taylan), Uğur (Dk. 66 İsmail Kulet)
SARI KARTLAR: İbrahim, Semih Emir, Volkan (Bergama Belediyespor) Turhan, Bora (Akhisarspor)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta alt sıralarla bağlarını koparan ve play-off hattını yakalamaya çalışan Akhisarspor ile Bergama Belediyespor'un oynadığı Ege derbisinde gol sesi çıkmadı. Ligde 9 maçta 7'nci beraberliğini alan, 6 maçtır bileği bükülmeyen ev sahibi Akhisarspor, bu skorla puanını 10 yaptı. Bergama Belediyespor da 11 puana ulaştı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ
2022-10-29 16:23:06
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