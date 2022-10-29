Akhisarspor - Bergama Belediyespor: 0-0

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA)STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Aytaç Geçgel, Sedef Aktan, Tahir Yalçın

AKHİSARSPOR: Halil Yeral Enes Tayfun, Mehmet Salih, Bora, Oğuzcan (Dk. 46 Mert Efe), Furkan, Gökmen (Dk. 84 Serkan Sefil), Yusuf Acer, Bekir (Dk. 65 Orçun), Göksu (Dk. 83 Serkan Özbakan), Turhan (Dk. 46 Yusuf Kanal)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Amir Murat, Volkan (Dk. 72 Kağan), Yunus, İbrahim, Ahmet Aslan, Mehmet Soyarslan, Emre (Dk. 82 Yiğit Kerem), Semih Emir (Dk. 82 Yiğit Gökoğlan), Atalay (Dk. 72 Efe Taylan), Uğur (Dk. 66 İsmail Kulet)

SARI KARTLAR: İbrahim, Semih Emir, Volkan (Bergama Belediyespor) Turhan, Bora (Akhisarspor)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta alt sıralarla bağlarını koparan ve play-off hattını yakalamaya çalışan Akhisarspor ile Bergama Belediyespor'un oynadığı Ege derbisinde gol sesi çıkmadı. Ligde 9 maçta 7'nci beraberliğini alan, 6 maçtır bileği bükülmeyen ev sahibi Akhisarspor, bu skorla puanını 10 yaptı. Bergama Belediyespor da 11 puana ulaştı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ

2022-10-29 16:23:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.