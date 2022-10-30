Manisa BŞB sonunu getiremedi

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MANİSA, (DHA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor, üst üste üçüncü mağlubiyetini deplasmanda Gaziantep Basketbol'dan alıp alt sıralarda kaldı. Rakibi önünde ilk 3 periyot başa baş bir oyun sergileyen Manisa ekibi, son 10 dakikada 87-73 mağlup olmaktan kurtulamadı. Ligdeki ilk sezonunu geçiren Manisa BŞB, 5 maçta 1 galibiyet alabildi.

DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-10-30 11:47:42



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