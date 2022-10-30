Akhisarspor yenilgiyi unuttu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AKHİSAR, (DHA) - TFF 3'üncü Lig'e transfer yasağıyla düşen Akhisarspor, futbol direktörü olarak yuvaya dönen Theofanis Gekas yönetiminde 6 maçtır yenilmedi. 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki tek mağlubiyetini 17 Eylül'de evinde Erbaaspor'dan alan Akhisar, son 6 haftayı 1 galibiyet, 5 beraberlikle geçti. Son maçta evinde Bergama Belediyespor önünde golsüz eşitliği bozamayan Akhisarspor, toplam 9 maçta 7 beraberlikle ligin en çok berabere kalan takımı oldu.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2022-10-30 12:07:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.