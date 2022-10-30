Manisa FK Başkent'te çıkış arayacak

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MANİSA, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kalıp galiyet hasretini 3 maça çıkaran Manisa Futbol Kulübü, yarın düşme hattında yer alan Gençlerbirliği ile depllasmanda karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda Muhammet Ali Metoğlu'nun yöneteceği karşılaşma 20.00'de başlayacak. Teknik direktör Levent Eriş, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Son 3 maçımızı kazanamadık. Yeniden çıkışa geçmek istiyoruz. Gençlerbirliği'ni yenerek Play-Off hattına yaklaşacağız" dedi. Manisa FK'nın ligde 9 maçta 13 puanı bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-10-30 12:56:49



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