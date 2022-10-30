Turgutluspor - Alanya Kestelspor: 0-0

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Semih Kurt, Fatih Pazı, Alp Osman Karaosmanoğlu

TURGUTLUSPOR: Fatih Sertan, Levent, Onur, Serhat (Dk. 72 Mustafa Köroğlu), Burak (Dk. 90+4 Ekrem), Okan, Muhammed, Mustafa Özşyaşar (Dk. 89 Tolga Çokkoşan), Berkay (Dk. 72 Tolga Cevher), Noyan (Dk. 90 Koray)

ARMONİ ALANYA KESTELSPOR: Onur BehiçMurat, Emre, Hasan, Furkan Mehmet, Alhan (Dk. 59 Ali Timurcioğlu), Alp, Buluthan, Burak (Dk. 85 Ahmet), Vural (Dk. 46 Onur Paksoy), Enes

SARI KARTLAR: Noyan (Turgutluspor), Alp (Alanya Kestelspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son iki karşılaşmasında 6 puan toplayan Turgutluspor evinde Armoni Alanya Kestelspor ile golsüz berabere kaldı. İki takım da hem ilk yarıda hem de ikinci devrede girdikleri pozisyonları değerlendiremedi. Bu sonuçla Turgutluspor 14 puana, Alanya Kestelspor ise 19 puana yükseldi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU

2022-10-30 16:15:19



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