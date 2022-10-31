Somaspor alt sıralara geriledi

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SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Menemen Futbol Kulübü'ne 3-2 yenilen Somaspor galibiyet özlemini 3 maça çıkardı. Grupta bir dönem aldığı galibiyetlerle Play-Off potasına kadar ilerleyen Somaspor, Anagold 24Erzincaspor beraberliğinin ardından üst üste Düzce Cam Düzcespor ve Menemen FK'ya 3-2 kaybetti. Üst sıralardan uzaklaşan Somaspor'un teknik direktörü Burhanettin Basatemür, yeniden toparlanacaklarını belirterek, "Kayıpları telafi edecek gücümüz var. 3 maçımızı istediğimiz gibi sonuçlandıramadık. Artık kazanmalıyız" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2022-10-31 11:08:36



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