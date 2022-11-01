Soma'da yanan ormanlar için 100 bin fidan dikilecek



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Soma ilçesinde toplam 165 hektarlık ormanın yandığı 2 bölgede, 100 bin fidan dikileceği bildirildi.

Soma'da 6 Ağustos'ta Deniş bölgesinde, 7 Eylül'de Şifa Dağı'nda çıkan orman yangınlarında toplam 165 hektar alan zarar gördü. Soma Orman İşletme Müdürlüğü'nce iki bölgenin temizlenmesi ve ağaçlandırılması için çalışma başlatıldı. Çok sayıda kesim işçisinin çalıştığı Deniş bölgesinde, Deniş Orman İşletme Şefi İsmail Köse ile Soma Orman İşletme Müdürü Mustafa Ertekin, çalışmaları yerinde inceledi.

Deniş bölgesinde 86 hektar, Şifa Dağı'nda ise 79 hektar orman alanının zarar gördüğünü belirten Soma Orman İşletme Müdürü Mustafa Ertekin, bölgenin ağaçlandırma için hazırlandığını, yıl içinde 1500 ton tohum atılacağını ve 100 bin fidan dikileceğini söyledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Soma Ersan ERDOĞAN

2022-11-01 14:35:51



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