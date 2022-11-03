Manisa FK'da Adem Büyük farkı



MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de Gençlerbirliği deplasmanındaki galibiyetle Play-Off hattına dönen Manisa Futbol Kulübü'nde sezon başında transfer edilen takımın en önemli hücum silahı Adem Büyük, patlama yaptı. Kariyerinde Galatasaray dahil yıllardır Süper Lig'de forma giyip, A Milli Takım'ın da formasını terleten 35 yaşındaki forvet, Manisa'da ilk haftalarda yedek kaldıktan sonra form tuttu. İlk 3 maçta sonradan oyuna dahil olarak 7 haftadır ilk 11'in değişilmezi olan tecrübeli yıldız gollerini sıralamaya başladı.

İlk 11'de forma giydiği ilk maçta Yeni Malatyaspor ağlarını sarsarak 2-2'lik beraberlikte pay sahibi olan Adem, 3-2 kazanılan Adanaspor karşılaşmasında da takımı yenik durumdayken skoru eşitleyen isim oldu. Son iki haftada 2-2 biten Çaykur Rizespor ve 3-1 kazanılan Gençlerbirliği sınavlarında üst üste ağları sarsan Adem Büyük, toplam 4 golle takımın en skorer futbolcusu olurken, 2 de asist yapıp 6 gole direkt katkı sağladı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-11-03 11:03:08



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