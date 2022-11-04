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Otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

DHA

Otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı


Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, otomobilin 15 metreden şarampole uçtuğu kazada 4 kişi yaralandı. 
Alaşehir'deki Kaza, saat 19.00 sıralarında Toptepe mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Arif Demir, 26 PE 625 plakalı otomobil ile seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yaklaşık 15 metre yükseklikten şarampole uçtu ve takla attı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde bulunan sürücü Arif Demir, eşi Gülseren Demir (59), İsa Yıldırım (53) ve eşi Ayşe Yıldırım (49) yaralandı. Otomobilde bulunan yaralılar çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Yaralıların hastanede tedavisi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN
2022-11-04 23:05:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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