Manisa, İzmir ve Kahramanmaraş'ta orman yangını (Sabuncubeli Tünelleri tafiğe kapatıldı)
Manisa'nın Soma, İzmir'in Bornova ve Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçelerinde orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Bornova'daki yangın nedeniyle İzmir-Manisa kara yolunun Sabuncubeli bölümü tedbir amacıyla her iki yönde ulaşıma kapatıldı. Araçlar çevredeki diğer yollara yönlendirildi. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın ise ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.
Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor.
MANİSA SOMA'DA ORMAN YANGINI
Soma'nın Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
İZMİR'DE ORMAN YANGINI
Bir yangın haberi de İzmir'in Bornova ilçesinden geldi. İlçeye bağlı Beşyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 3 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.
Yangının 13.37'de çıktığı ve ekiplerin 13.43'te müdahaleye başladığı belirtildi.
SABUNCUBELİ TÜNELLERİ TRAFİĞE KAPATILDI
Yangın nedeniyle İzmir - Manisa kara yolunun Sabuncubeli bölümü tedbir amacıyla her iki yönde ulaşıma kapatıldı.
Araçlar çevredeki diğer yollara yönlendirildi.
Tünelin kapatılması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'ndeki ormanda da saat 13.00 sıralarında yangın başladı.
Çevredekilerin ihbarıyla Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına destek olmak için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da ekip gönderdi.
Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
BURSA'DA AĞAÇLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın da ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, ilçenin Sırameşeler Mahallesi Mudanya Bulvarı Acemler mevkiindeki ağaçlık alanda çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen itfaiye erleri yangına müdahalede bulunurken trafik polisleri de duman nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı İzmir yolunu trafiğe kapattı.
Yangın, ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
İzmir yolundaki trafik, yangın sonrası kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.