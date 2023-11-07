Manisa Kalesi turizme kazandırılacak

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"MEVCUT PARÇALARI MUHAFAZA ETMEYE YÖNELİK ÇALIŞMA BAŞLATTIK" Söz konusu mescidin Fetih Mescidi olduğunu anlatan Sudak, "Bugün Fetih mescidi olarak restorasyonu gerçekleşti ve ayağa kaldırıldı. Şimdiki hedefimiz ise o dönemden bugüne çeşitli zamanlarda tahribatlar, tamiratlar gören, 1553 yılında Osmanlı tarafından askeri bir alan olarak kullanılan, 1600'lerin sonunda askerin İzmir'e kaydırılması ile tahribatın yoğunlaştığı, hatta Evliya Çelebi döneminde kale içerisinde eşkıyalık faaliyetlerinin yapıldığı bu alanın günümüze ulaşan parçaları ile alakalı yenileme çalışması, daha doğrusu mevcut parçaları muhafaza etmeye yönelik çalışma başlattık.

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Bununla ilgili öncelikli olarak hocalarımızın oluşturduğu bilim ekibimiz ile alanın o günkü durumundan bugünkü durumuna kadar hangi evrelerden geçtiğine yönelik tespit çalışması yapıyoruz. Akabinde yine Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Manisa Valiliği himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda buranın projesi hazırlanarak günümüze ulaşan yapılarını yenilenmesine yönelik projeyi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.