Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki savunma oyuncusu Loick Landre ile 2, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Marvin Gakpa'yla ise 3 yıllık anlaşma sağlandı.

Kulüp binasında kendini siyah beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalayan Loick Landre, Manisa gibi hedefleri olan bir kulübe katılmanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Kulübümün tek hedefi üst lig, ben de bu hedef için çok çalışacağım." dedi.

Marvin Gakpa da transferinden duyduğu mutluluğunu dile getirerek, "Manisa Futbol Kulübü’nün projesi, hedefleri beni buraya getiren etkenler oldu. Burada olduğum için çok mutluyum. Ligde oynanan Gençlerbirliği maçını izledim. Skordan çok takımımın oynadığı futbol beni çok etkiledi. İlk amacım takımıma uyum sağlamak. Hedefimiz her zaman üst lig olacak. Bunun için takım arkadaşlarımla elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.