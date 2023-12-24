Manisa'nın üzerini kaplayan bulutlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

4 Şurada Paylaş!







Yavuz, "Manisa’ya Spil Dağı’nın muhteşem temiz havasını almaya ve manzarayı seyretmeye geldik. Manisa içinde geçerken çok sisli bir hava vardı, 'manzara seyredemeyeceğiz' diye üzülürken, seyir terasına geldik ve şimdiye kadar hiç görmediğimiz muhteşem bir manzarayla karşılaştık. İzmir’den buraya gelene kadar adeta 4 mevsimi yaşadık, şu an Manisa bulutlardan görünmüyor" dedi.

5 Şurada Paylaş!







Ailesiyle Spil'e gelen Zeynep Özşeker ise “İlk kez bu kadar güzel bir manzara ile karşılaştık. Manisa adeta yok, bulutlardan görünmüyor. Buradan her yer bembeyaz görünüyor” dedi.

6 Şurada Paylaş!







Bin 517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı’nın en yüksek tepesi olan Turan Bayraktepe mevkiinden manzarayı izleyen vatandaşlar da bu eşsiz manzarada hatıra fotoğrafları çektiler.

Şurada Paylaş! facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy

Yazı Boyutu Küçük Normal Orta Büyük Ekstra Büyük

Ana Sayfa

Yazı Boyutu

Paylaş

Favoriler