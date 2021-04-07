Parkta oynayan 6 yaşındaki çocuğun başına yorgun mermi isabet etti

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Sümer Oral Caddesi Yıldırım Beyazıt Parkı'nda anneannesi ile birlikte oyun oynayan Eymen Dikilitaş'a (6),nerden atıldığı belli olmayan yorgun mermi isabet etti.Başından yaralanan Dikilitaş'ı, anneannesinin haber vermesi üzerine, ailesi gelerek özel bir hastaneye kaldırdı.Burada tedaviye alınan Dikilitaş'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ameliyata alınacağı öğrenildi.Baba Mehmet Dikilitaş (31),yaptığı açıklamada, "Bugün kayınvalidem saat 18.00 sıralarında çocukları alıp parka gitmiş. Saat 18.30'de, şahsın birisinin ateş ettiği yorgun mermi, oğlumun başına denk gelmiş. Bu şahıs kimse çıksın, cezasını çeksin." dedi.Bir ses geldiğini ardından da torununun, başının döndüğünü söylediğini belirten anneanne Leyla Karazeybek (48) ise torunu Eymen'in kafasından kan geldiğini ve çevredekilerden yardım isteyerek, çocuğu orada bulunan bir dükkana götürdüklerini söyledi.Olayın ardından çocuğun anne ve babasına haber verdiğini aktaran Karazeybek, şunları kaydetti:"Ben ne olduğunu fark edemedim. Bir anda 'pat' diye ses geldi, ama şişe kapağı falan sandım. Nereden geldiğini fark edemedim. Babasını ve annesini aradım, beraber hastaneye geldik. Önce film çekildi, 'kandan şişlik olabilir' dedi doktor. Geri eve gittik. Bizi hastaneden aradılar. 'Mermi olabilir' dediler. Bizi tekrar çağırdılar. Geri geldik film çekildi yine. Doktorlar 'korkulacak bir şey yok' dediler."