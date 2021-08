Sevgileri engel tanımadı

AA

28 yaşındaki Said Arslan, 2016 yılında Arzu Karataş (28) ile tanıştı. Said Arslan, Arzu Karataş'a geçen yıl temmuz ayında evlenme teklif etti."Evet" cevabı alan Said Arslan, dünya evine girmek için ilk adım olan söz ve nişanı kısa sürede yaparak 2021 yılı için düğün tarihi kararlaştırdı.

Hazırlıklarını tamamlayan bedensel engelli Arzu ve Said çifti havai fişek ve alkışlarla düğün salona gelerek misafirlere gül ve karanfil atarak selamladı.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'u

n kıydığı nikahta çifti aileleri, arkadaşları ve sevenleri yalnız bırakmadı.Başkan Selçuk, yaptığı konuşmada, çifti tebrik ederek, "Sizin bu güzel davranışınıza herkes gıpta ile bakıyor. Evliliğinizi mutlulukla bir ömür boyu sürdürün." dedi.

Başkan Selçuk, çifte Türk bayrağı hediye etti.Çiftin düğünlerinde Mahmutlar Halk Oyunları ekipleri yöresel oyunlarını sergiledi.Damat Said Arslan, yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu söyledi.Evlenmelerine destek sunan herkese teşekkür eden Arslan, "Sevgi engel tanımaz. 2016 yılında tanıştık 2020 yılında nişanladık ve bugün evlenerek birlikteliğimizi taçlandırdık. Düğün sürecinde maddi ve manevi destek sunan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.