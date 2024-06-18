Manisa'daki orman yangını kontrol altında

Spil Dağı'nda Sultanyaylası ile Turgutalp mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 uçak, 1 helikopter, 9 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer ile müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Bölgede bulunan gazeteci Berfin Adıcan Habertürk'e canlı yayında bağlanarak şunları aktardı:

Yangın 16.36'da çıktı ve 16.44'de müdahale edildi. İlk belirlemelere göre yangının bir evden çıktığı tahmin ediliyor. Bölge Yunus Emre ilçesi Sultan Yaylası Mahallesi. Spil Dağı Parkı'nın aşağı tarafında. Burada vatandaşların dağ evleri var. O bölgeyi ahır olarak kullanan vatandaşlarımız da var. Şu anda 2 uçak, 1 helikopter, arasöz ve dozerlerle müdahale sürüyor. Bazı mahallelerinin boşaltıldığına dair yanlış bilgiler var. Ayrılmak isteyen vatandaşlara belediye, itfaiye ekipleri yardımcı oluyor. Yangına İzmir'den de takviye ekip geldi. Yangın milli parka çıkarsa yabani hayvanları da etkileyebileceği düşünülüyor. Bölgede bungalov evler de bulunuyor. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangın Manisa merkeze yakın bir noktada. 8 dakikada müdahale edilmiş olması çok kurtarıcı olduğu söylenebilir. Şehir merkezinden şu an görünen herhangi bir duman yok. Vatandaşlar için bir uyarı var. Spil Dağı bölgesine çıkan yolların trafiğe açılması ve o bölgenin kullanılmaması isteniyor itfaiye tarafından.