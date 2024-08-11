Manisa ve Elazığ'da orman yangını: Alevlerle mücadele sürüyor
Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda, Elazığ'ın ise Keban ilçesinde dağlık ve otluk alanda dün çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. İki bölgede de arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle alevlere müdahale güçlükle yapılıyor.
Manisa'nın Salihli ilçesinde dün başlayan ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.
20'inci saate girilen söndürme çalışmalarında havadan ve karadan mücadele devam ediyor.
Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, gece boyunca kara ekipleri ile 2 gece görüşlü helikopter müdahale etti.
Havanın aydınlanmasının ardından diğer hava araçları da söndürme çalışmalarına dahil edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Salihli ilçesinde dün saat 14.40 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmıştı.
ELAZIĞ
Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyünün Fırat Nehri yakınlarındaki Siyame mevkisinde dağlık ve otluk arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.
Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, yangına müdahale ediyor.
Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, yangına müdahale ediyor.
Dağlık arazide araç yolunun olmaması nedeniyle ekipler, yangın söndürme çalışmasını güçlükle yapıyor.
Öte yandan, bölgedeki yangın, Fırat Nehri üzerindeki bir alabalık çiftliğinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.