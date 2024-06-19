Manisa ve İzmir'de orman yangını
Manisa'nın Soma ve İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çanakkale'deki büyük yangının ardından Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Karacakaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 14.40'ta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 8 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
İZMİR'İN KARABURUN İLÇESİNDE ORMAN YANGINI
Manisa'daki orman yangınına müdahale sürerken bir yangın haberi de İzmir'in Karaburun ilçesinden geldi.
İlçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 1 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.
Öte yandan Bergama ilçesinde de Asklepios Ören Yeri yanındaki çam fıstık ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.