İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Manisa ve İzmir'de önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 13 gram metamfetamin, 7 sentetik ecza hap, 5 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi,1 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, biri serbest bırakıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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