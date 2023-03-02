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Manisa ve İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

Manisa ve İzmir'de uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

Manisa ve İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı
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AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Manisa ve İzmir'de önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 13 gram metamfetamin, 7 sentetik ecza hap, 5 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi,1 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, biri serbest bırakıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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