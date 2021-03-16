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HaberlerOtomobilManisa'ya 250 milyon TL'lik jant yatırımı
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Maxion İnci'den Manisa’ya 250 milyon TL’lik yatırım

Maxion İnci Jant Grubu, ağır ve ticari araç jant üretim kapasitesini arttırmak üzere 250 milyon TL tutarında yeni tesis yatırımı yapıyor. Şirketin Manisa OSB Bölgesi’ndeki 5'inci fabrikası olan yeni ağır ve ticari araç jant üretim fabrikasının inşaat ve altyapı çalışmalarının tamamlandığı aktarıldı. 2022 yılında resmen faaliyete geçmesi planlanan yeni fabrikayla mevcut ağır ve ticari araç jant üretim kapasitesinin 3 milyon adet janta çıkacağı belirtildi. Yeni yatırımla birlikte 60 milyon dolar ek satış ve 50 milyon dolar ek ihracatın hedeflendiği kaydedildi

Manisa'ya 250 milyon TL'lik jant yatırımı
HABERTURK.COM

Maxion Wheels ve İnci Holding iştiraki olan Maxion İnci Jant Grubu, ağır ve ticari araç jant üretim kapasitesini arttırmak üzere 250 milyon TL tutarında yeni bir tesis yatırımı açıkladı. Maxion İnci Jant Grubu’nun Manisa OSB Bölgesi’ndeki 5'inci fabrikası olan ve 18 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplamda 21 bin metrekarelik alana kurulan yeni ağır ve ticari araç jant üretim fabrikasının inşaat ve altyapı çalışmaları tamamlandı.

2022 yılında resmen faaliyete geçmesi planlanan yeni fabrikayla mevcut ağır ve ticari araç jant üretim kapasitesinin 3 milyon adet janta çıkacağı belirtildi. Yeni yatırımla birlikte 60 milyon dolar ek satış ve 50 milyon dolar ek ihracatın hedeflendiği kaydedildi

Avrupa’nın en büyük jant üretim komplekslerinden biri olan Maxion İnci Jant Grubu’nun 5 kıtada 60’ın üzerinde ülkeye ihracat yaptığını belirten Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim, "Başta Avrupa ve Amerika pazarları olmak üzere artan ihracat taleplerini karşılamak için gerçekleştirmekte olduğumuz, 250 milyon TL’lik yeni fabrika yatırımımızla Türkiye’mizin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 5., ağır ve ticari araç jant üretiminde ise 2. fabrikamız olan bu yeni yatırımımızla yıllık jant üretim kapasitemizi yaklaşık 13 milyona çıkaracağız" dedi.

Yeni fabrikanın faaliyete geçmesi ile birlikte başta Türkiye ekonomisi olmak üzere Manisa ve Ege Bölgesi’nin kalkınmasında da önemli bir rol oynayacağını vurgulayan Zaim, “5. fabrikamızda tubeless jant diye adlandırdığımız yeni ebatlı jant üretimini ve ihracatını gerçekleştireceğiz. Yeni fabrikamız ile ortaya koyacağımız kapasite artışı global pazarlardaki konumumuzu güçlendirirken, ihracatımızı, dolayısıyla ülke ekonomisine katkımızı artırarak devam etmekten gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

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