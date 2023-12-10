Manisa'da dehşet! Eşini ve kayınbiraderini öldürdü

Manisa’da aile faciası: Eşini ve kayınbiraderini öldürüp intihar etti Manisa'nın Yunusemre ilçesinde eşini ve kayınbiraderini öldüren bir kişi, ardından intihar etti.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 10.12.2023 - 21:07 Güncelleme: 10.12.2023 - 21:07 facebook

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