Manisa'da kahreden olay! Dilek hemşire hayatını kaybetti

Manisa'daki olay, Sağlık Mahallesi 178 Sokak No:8 adresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Salihli Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Yangında, ikamette yalnız yaşadığı öğrenilen, dumandan etkilenen ve vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenilen Dilek Yılmaz (48), sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.