Manisa’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Alınan bilgiye göre, Halitpaşa Mahallesi’nde, Helenistik döneme ait bir heykelin 500 bin liraya satılacağı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

T.Ö, B.G, B.K, T.Ç, T.G. ve H.B’nin suçüstü yakalandığı operasyonda, yurt dışına kaçırılmak için 500 bin liraya satılmak istenen "Nü" heykeli ele geçirildi.

AA'nın haberine götfreŞüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 7 adreste, 9 sikke, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 18 tabanca fişeği, 4 bakır çubuk, 3 dedektör, define arama çubuğu, murç, demir keski, gaz ölçüm cihazı, kadın figürlü bronz heykel ile kazma ve kürek ele geçirildi.

Öte yandan aramalarda, FETÖ’ye ait olan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapatılan derginin yayınları da bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ