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Manisalı fırıncı barınaktaki hayvanların "ekmek sponsoru" oldu

Manisa'nın Soma ilçesinde fırıncılık yapan Tuncay Sağlam, işletmesinde kalan bayat ekmekleri 3 yıldır barınaktaki hayvanlar için ayırıyor.

Manisalı fırıncı barınaktaki hayvanların
AA

Turgutalp Mahallesi'nde yaşayan ve çevresinde hayvanseverliğiyle tanınan Sağlam, babasının vefatının ardından devraldığı ve eşiyle işlettiği fırınında sevimli dostlarını unutmadı.

Yaklaşık 3 yıl önce Soma Belediyesi Sokak Hayvanları Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Ünitesini ziyaret eden Sağlam, yanında götürdüğü bayat ekmekleri denemek için hayvanlara verdi.

Barınak yetkililerinin hayvanların ekmekleri sevdiğini belirtmesi üzerine bunu düzenli hale getiren Sağlam, her gün tüketilmeyen ekmek ve unlu mamulleri barınağa götürmeye başladı.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'un teşekkür belgesiyle ödüllendirdiği Sağlam, AA muhabirine bayat ekmeklerin mesleğinde önemli bir sorun olduğunu, ülke genelinde her gün tonlarca ekmeğin çöpe gittiğini ve bu durumun kendisini üzdüğünü ifade etti.

Fırınındaki bayat ekmek sorununa hayvan barınağı ile çözüm bulduğunu, bu sayede çok sevdiği hayvanları mutlu ettiğini düşündüğünü anlatan Sağlam, "Bir nevi barınaktaki sevimli dostlarımızın ekmek sponsoru olduk." dedi.

- "Bu mutluluğun tarifi yok"

Barınaktaki köpeklerin eşini ve kendisini tanıdığını dile getiren Sağlam, "Biz içeri girdiğimizde köpeklerde bir hareketlenme başlıyor. Hepsi bize doğru koşuyor, çitlerin üzerine çıkmaya çalışıyorlar. Bu mutluluğun tarifi yok. 3 yıldır düzenli bir şekilde ekmek götürüyoruz. Çöpe gideceğine buradaki hayvanlar nasiplensin."

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup da Tuncay Sağlam'ın davranışının diğer esnafa da örnek olmasını dilediğini belirtti.

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