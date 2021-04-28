Manisalı kadınlar Ege'nin dağlarına gelir getirici ağaç türleri dikiyor

AA

Demirci'de, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara gelir getirmesi amacıyla orman arazilerinin ağaçlandırılması çalışması devam ediyor. Bölgede yaşayan 110 kadın, belirlenen alanlarda hünnap ve badem gibi gelir getirici ağaç türlerini dikimini gerçekleştiriyor.

Günün büyük bölümünü dağlarda çalışarak geçiren kadınlar, evlerinin bütçesine katkı sağlıyor.Demirci Orman İşletme Müdürü Tayfun Doğan, AA muhabirine, geçen yıl 131 bin 450 fidanı toprakla buluşturduklarını, bu sene ise 25 hektar sahayı ağaçlandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ağaçlandırma faaliyetlerinde gelir getirici türlere öncelik verdiklerine dikkati çeken Doğan, "Bu yıl Demirci'ye özgü olan hünnabın 3 hektarlık ormanlık araziye dikimleri yapıldı. Ayrıca 5 hektar alana da lavanta dikimi gerçekleştirilecek. Hedefimiz yörede lavanta üretimini de desteklemek. Ağaçlandırma çalışmasında yöredeki kadınlardan destek alıyoruz. Onlar da bu şekilde para kazanıyorlar." dedi.

Ulacık Mahallesi'nde yaşayan Hülya Korkmaz da kendilerine iş imkan tanındığı için Orman Genel Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.Aile bütçelerine katkı sağladıkları için mutlu olduklarını dile getiren Korkmaz, "Sabah çalışacağımız araziye orman işletmenin servisi ile geliyoruz, öğle sonuna kadar fidan dikiyoruz. Başka günlerde ise diktiğimiz fidanların bakımlarını yapıyoruz." diye konuştu.