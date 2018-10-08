Manisa'nın Kula ilçesinde bir anaokulu ve ortaokulu tarafından başlatılan 'Sahipsiz oyuncak, oyuncaksız çocuk kalmasın' ve 'Çocuklarımız üşümesin' sloganıyla başlatılan sosyal sorumluluk projesinde toplanan oyuncak ve kıyafetler Doğu Anadolu Bölgesindeki bir köy okulunun anasınıfında eğitim öğretim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderildi.

İHA'nın haberine göre; bir anaokulu ile ortaokul bu kez güçlerini birleştirerek, 'Sahipsiz oyuncak, oyuncaksız çocuk kalmasın' ve 'Çocuklarımız üşümesin' sloganlarıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Veli ve öğrencilerin katkılarıyla evlerde kullanılabilir durumda olan oyuncak ve kıyafetler toplanarak ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderildi. Oyuncak ve kıyafetlerin yanısıra ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı da yapıldı.

Proje hakkında bilgi veren Ortaokul Müdürü Sedat Ay, toplanan oyuncakları, kıyafetleri ve alınan kırtasiye malzemelerini Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan bir köy okulunun anasınıfına gönderdiklerini söyledi.

Ay, “Cennet vatanımızın her köşesinde, eğitimin her kademesinde yapılan güzel işlerin yanındayız" dedi.

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