Manisaspor - İnegölspor karşılaşma önü

Manisaspor ve İnegölspor, 04 Kasım 2018 Pazar günü Türkiye 2.Lig Beyaz Grup maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:30. Ev sahibi Manisaspor, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. İnegölspor, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 453 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Manisaspor kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, İnegölspor sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Manisaspor son haftadaki Körfez Spor müsabasında 3-0 kazandı.

İnegölspor ise Tokatspor maçında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Manisaspor, 8 gol attı ve 10 gol yedi.

İnegölspor, dış sahada 3 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda İnegölspor 3 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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