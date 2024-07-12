Manş Denizi'nde sığınmacı teknesi battı: 4 ölü
Manş Denizi'nde bir sığınmacı teknesi alabora oldu. Fransa'dan İngiltere'ye giden ve 67 kişi taşıyan tekneden sahil güvenlik ekipleri 63 kişiyi kurtardı, 4 kişi ise hayatını kaybetti.
Fransız sahil güvenlik sözcüsü, İngiltere'ye ulaşmaya çalışan dört göçmenin perşembeyi cumaya bağlayan gece teknelerinin Manş Denizi'nde alabora olması sonucu öldüğünü söyledi.
Fransa'nın kuzeyindeki Boulogne-sur-Mer açıklarındaki teknede toplam 67 kişinin bulunduğunu belirten sözcü, bunlardan 63'ünün dört gemi ve bir helikopterin katıldığı bir operasyonla kurtarıldığını sözlerine ekledi.
Bu yıl Britanya kıyılarına ulaşmaya çalışırken dalgalara kapılma riski taşıyan küçük, aşırı yüklü teknelerle - genellikle dayanıksız şişme botlarla - binlerce insan gelmeye devam ediyor.
Muhafazakar Parti bu sığınmacıların Ruanda'ya gönderilmesi konusunda adım atarken, İşçi Partisi'nin seçimleri kazanmasının ardından yeni Başbakan Starmer, bu planı durdurduğunu açıkladı.