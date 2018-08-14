Mansfield Town - Accrington Stanley maçı heyecanı

Mansfield Town ve Accrington Stanley, 14 Ağustos 2018 Salı günü İngiltere Lig Kupası 1.Tur maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. Mansfield Town son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Accrington Stanley son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 450 kodlu maçı oynayanlar; Mansfield Town galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 3.20, Accrington Stanley galibiyet oranı 2.70. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Mansfield Town son hafta oynanan Crawley Town maçında 1-1 berabere kaldı.

Accrington Stanley, Swindon Town karşılaşmaında 3-0 yenildi.

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