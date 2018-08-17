Mansfield Town - Colchester United maçı öncesi rakamlar

Mansfield Town ve Colchester United, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Mansfield Town 4 puanla 5. sırada, Colchester United 4 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Mansfield Town, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Colchester United son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 313 kodlu maçı oynayanlar; Mansfield Town galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.00, Colchester United galibiyet oranı 2.90. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Mansfield Town önceki hafta Crawley Town mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Colchester United ise Exeter City karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Mansfield Town, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 0 gol yedi.

Colchester United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Colchester United, 0 gol atarken 0 gol yedi.

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