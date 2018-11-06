Mansfield Town - Grimsby Town rakamlar

Mansfield Town ve Grimsby Town, 06 Kasım 2018 Salı günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:45. Mansfield Town 25 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Grimsby Town 15 puanda ve 21. sırada. Mansfield Town, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik form durumunda. Grimsby Town, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 408 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Mansfield Town kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 3.55, Grimsby Town sahadan galip ayrılırsa 5.60 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Mansfield Town önceki hafta Port Vale mücadelesinde 0-4 kazandı.

Grimsby Town ise Swindon Town karşılaşmasında 3-2 kazandı.

Mansfield Town, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Mansfield Town, kendi sahasında 11 gol attı, 4 gol yedi.

Grimsby Town ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Grimsby Town, 4 gol atarken 10 gol yedi.

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