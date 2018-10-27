Mansfield Town - Milton Keynes Dons karşılaşma önü

İngiltere 2.Lig maçında Mansfield Town ile Milton Keynes Dons, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. 20 puanlı Mansfield Town 11. sırada bulunuyor, Milton Keynes Dons 30 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Mansfield Town, son 3 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Milton Keynes Dons, son 7 maçında 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 322 kodlu maçı oynayanlar; Mansfield Town galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Milton Keynes Dons galibiyet oranı 2.70. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Mansfield Town son haftadaki Leicester City müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Milton Keynes Dons ise Chelsea U21 karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Mansfield Town, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Mansfield Town, kendi sahasında 10 gol attı, 3 gol yedi.

Milton Keynes Dons, dış sahada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Milton Keynes Dons 8 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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