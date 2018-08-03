Mansfield Town - Newport County sahaya çıkıyor

Mansfield Town ve Newport County, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Ev sahibi Mansfield Town, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Newport County son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'da 295 kodlu maçı oynayanlar; Mansfield Town galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.20, Newport County galibiyet oranı 3.60. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.
Mansfield Town son haftadaki Crawley Town müsabasında 1-1 berabere kaldı.
Newport County ise Carlisle United maçında 1-1 berabere kaldı.
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