Manson tarikatının üyesiydi: 53 yıl sonra tahliye edildi
Charles Manson'ın tarikatının üyesi olarak 2 cinayet işleyen Leslie Van Houten, 53 yıl sonra tahliye edildi.
Manson ve takipçileri, Ağustos 1969'da ırklar arası savaş başlatmak için iki gecede yedi kişiyi vurarak ve bıçaklayarak öldürmüştü.
Manson ailesi tarikatının eski üyesi Leslie Van Houten, 1969 yılında iki canavarca cinayetteki rolü nedeniyle ömür boyu hapis cezası almıştı.
Hapse girdiğinde 19 yaşında olan Leslie Van Houten Los Angeles'ın varlıklı isimlerinden sayılan Leno LaBianca ve Rosemary LaBianca cinayetini işlediğini itiraf etmişti.
California Islah ve Rehabilitasyon Departmanı, Van Houten'in dün 'şartlı tahliye gözetimi için serbest bırakıldığını' söyledi.
Leslie Van Houten bundan önce de 5 kez şartlı tahliye başvurusu yapmış ancak bu kabul edilmemişti.
Avukatı Nancy Tetreault, Leslie Van Houten'in sabahın erken saatlerinde hapishaneden salıverildiğini ve geçici barınağa götürüldüğünü söyledi.