Mansur Yavaş, Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümünü kutladı:

AA

Yavaş, yayımladığı mesajda, Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümünü en içten duygularla kutladığını belirtti.

Başkentin tarihine dikkati çeken Yavaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Ankara, kökleri yüzyıllara dayanan bir medeniyet merkezi olma vasfını milli mücadelemizde düşman ordularına geçit verilmeyen son kale olmasıyla taçlandırmış, bu duruşu ve tarihsel tutumu sonucunda Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başkent ilan edilmesiyle hak ettiği konuma erişmiştir. Ankara sıradan bir başkent değildir, bir milletin tüm dünyaya bağımsızlık ve hürriyet sevdasını gösteren en önemli merkezlerin başında gelmektedir."

Yavaş, Ankara'nın, kısıtlı imkanlarla imkansızlıkları başarmanın en somut belgesi olduğunu belirterek, "Bizler de bu bilinçle Ankara'nın sanayisinin, turizminin, kırsal kalkınmasının, sanatının ve kültürünün gelişmesi ve yeni nesillere aktarılması için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Tarihsel ve kültürel sorumluluklarımızı hiç unutmadan, Ankara'yı 'başkent' hüviyetine yakışacak şekilde geleceğe taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Ankara'nın başkent olmasında emeği geçen devlet adamlarını, kurtuluş kahramanlarını ve aziz şehitleri rahmet ve minnetle andı.