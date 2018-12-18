Mansur Yavaş, bugün CHP PM toplantısından çıkan kararla Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. CHP'nin İYİ Parti ile olan ittifak görüşmelerinin karara bağlanmasının ardından büyükşehirlerdeki adayların bir çoğu bugün belli oldu. Mansur Yavaş'ın hayatına dair detaylar haberimizde.

MANSUR YAVAŞ KİMDİR?

Mansur Yavaş 23 Mayıs 1955'te, Ankara Beypazarı'nda doğdu. 2014 yılındaki yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayı olmuştu.

Mansur Yavaş, ilk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı'nda gördü. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanarak öğrenimine devam etti. 1983 yılında fakülteden mezun olan Mansur Yavaş, askeri savcı olarak tamamladığı askerlik sonrası Beypazarı'nda 13 yıl süresince serbest avukatlık yaptı. Siyasete olan ilgisi gençlik yıllarında başlayan Yavaş, 1989-1994 yıllarında Belediye Meclis üyesi, 1994 yılında MHP'den Beypazarı Belediye Başkan adayı oldu fakat seçilemedi.

18 Nisan 1999 seçimlerinde MHP'den aday olup %51 oy oranıyla 8,500 oy alarak Beypazarı Belediye Başkanı oldu. Tarihî Beypazarı konaklarının restorasyonu ve binlerce yıllık Beypazarı tarihini koruma çalışmalarıyla "2001 Yılının En İyi Yerel Yöneticisi", Türk Dil Kurumu tarafından Türkçenin korunması nedeniyle verilen onur ödülü, doğa savaşçılarının "Çevre Ödülü" gibi ödülleri aldı. 24 Eylül 2004 tarihinde TÜSİAV tarafından "Yılın Belediye Başkanı" seçildi.

18 Nisan 2004 seçimlerinde %55 oy oranı ve 11 bin oy alarak yeniden Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, 29 Mart 2009 tarihinde yapılmış olan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday oldu. Ancak %27 oy alarak rakipleri İbrahim Melih Gökçek ve Murat Karayalçın'ın ardından üçüncü sırada seçimi tamamladı. Partisi MHP tarafından tekrar aday gösterilmemesi nedeniyle CHP'ye katılması gündeme geldi. 21 Aralık 2013 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği kabul edildi. Ardından 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Seçimi, AK Parti'nin adayı Melih Gökçek'e karşı çok az oy farkıyla kaybetti. 2016 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'den istifa etti.

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