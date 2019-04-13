Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Batıkent semti Turgut Özel Mahallesi'nde, geçen hafta akşam saatlerinde, hayvanseverlerin parklarda ve boş arazide beslediği sokak köpekleri, bir araçtan atılan tavuk etlerini yemeleri sonucu zehirlenmişti. Çevre sakinlerinin can çekişirken bulduğu köpeklerden 16'sı öldü, 8 köpek veteriner kliniğinde tedaviye alındı.

ÜÇ ŞÜPHELİ SERBEST KALMIŞTI

Habertürk.com'da yer alan habere göre, yurt genelinde infiala neden olayla ilgili olarak köpekleri zehirleyerek öldürdükleri öne sürülen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin salıverilmesine ise savcılık itiraz etti.

"CEZA DAVASINA KATILACAĞIZ"

Yaşanan son gelişmenin ardından bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş köpek katliamıyla ilgili bir tivit attı. Yavaş attığı tivitte, "Türkiye’de ilk kez @ankarabbld olarak öncü bir uygulamayla Başkent'te yaşanan sokak canlılarını zehirleme olayı ile ilgili şüpheliler hakkında açılacak ceza davasına katılma dilekçesi verdik. Sanıkların ceza alması için sürecin takipçisi olacağız. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" dedi. Yavaş'ın tiviti hayvanseverlerin beğenisini kazandı.