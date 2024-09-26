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        Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması

        Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, adaylık tartışmaları ve Ekrem İmamoğlu hakkında süren kamuoyunda 'ahmak davası' olarak bilinen hakaret davasına ve olası siyaset yasağı hakkında konuştu. Yavaş, "Adaylık tartışmalarını bilerek çıkarıyorlar. Her zaman söylüyoruz; partimiz aday gösterirse aday oluruz. Boş laflarla zamanımı tüketecek değilim." dedi. Yavaş, İmamoğlu hakkındaki ahmak davasına yönelik de davanın siyasi bir dava olduğunu belirterek, siyasi yasak getirilmesini beklemediğini dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 11:36 Güncelleme: 26.09.2024 - 11:51
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        Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması
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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, adaylık tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        İSTİFA İDDİALARI

        Yavaş, CHP'den istifa edeceği iddialarını net bir şekilde yalanlayarak "Siyasetçiler oyun kurabilir, biz oyuna gelmeyiz. İstifa gibi bir düşüncem yok." diye konuştu. Mansur Yavaş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini de söyledi.

        ARSLAN'IN AÇIKLAMALARI

        Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldığı iddia edilen açıklamalarına da değinen Yavaş, "Bana yakın hiçbir isim böyle konuşamaz, tarzım bu değil." dedi.

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        İMAMOĞLU HAKKINDAKİ AHMAK DAVASI

        Yavaş, Ekrem İmamoğlu hakkında kamuoyunda 'ahmak davası' olarak bilinen hakaret davasına ve olası siyaset yasağına ilişkin de "Umuyorum yanlış bir karar verilmez ve ülke gerçek gündemine döner. Bizlerin tek bir sorumluluğu var sadece ve sadece daha iyi bir hizmeti Türkiye'ye nasıl sunarız. Bir an evvel bu kararın beraat olarak verilmesinin tarafındayım. Sonuna kadar İmamoğlu'nun arkasındayız. Biz kesinlikle beraat kararı çıkacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

        "Bu tartışmaları üzücü ve gereksiz buluyoruz. Adaylık tartışmalarını bilerek çıkarıyorlar. Her zaman söylüyoruz; partimiz aday gösterirse aday oluruz. Boş laflarla zamanımı tüketecek değilim. Sayın İmamoğlu'nun ve benim ağzımdan bir şey çıkmadığı halde kulis bilgisi adı altında hem hükümeti eleştirip hem de hükümete hizmet edecek gereksiz tartışmalar yaptırıyorlar ve gündemi unutturuyorlar. Ülkenin tek gündemi emeklilerin durumu, yaklaşan kış şartları, dar gelirli vatandaşlarımız aç yaşıyorlar.

        Partimiz aday gösterirse aday oluruz. Türkçe konuşuyoruz ve gayet açık konuşuyoruz. Onun haricinde söylenen sözlerin kıymeti harbiyesi yoktur. Muhalefet tüm gücüyle sıkıntıların çözümü konusunda çalışmalı. Bunun haricinde konuşulanlar boş laftır."

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        #Mansur Yavaş
        #Ekrem İmamoğlu
        #Son dakika haberler
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