Mansur Yavaş'tan SGK prim borcu açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ABB Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, göreve geldiği günden bu yana şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını benimsediklerini söyledi.

Göreve geldiklerinde borç yüküyle karşı karşıya kaldıklarını savunan Yavaş, şöyle devam etti:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının yaptığı açıklamada bahsedilen SGK borç tutarı, Ankara Büyükşehir iştiraklerinin borcudur. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mali Durum Raporu'nda borçlarımızın miktarı 1 milyar 774 milyon 411 bin dolar azalmış. Bu kredilerin birçoğu biz göreve gelmeden önce çekilmiş, bir kuruş ödenmeden yeni yönetimin sırtına sarılmış çok yüksek faizli borçlardı. SGK borçlarının da 84 milyon 501 bin dolar olarak arttığını açıkladık. Ankara Büyükşehir Belediyesinin borçları 1,8 milyar dolar azalırken, SGK borçlarının artmasının da sebepleri var; pandemide AŞTİ çalışmadı, EGO gelir elde edemedi, ücretsiz taşımalar arttı, toplu taşıma ve su fiyatları da en aşağı seviyede tutuldu. Peki, biz bunları hangi kaynaklardan yapacaktık? Dolaylı olarak sigorta primleri geciktirildi. Biz bu kaynakları sosyal desteklerde, pandemi döneminde, 6 Şubat depreminden sonra ve EYT'de emekli olanların kıdem tazminatını ödemek için kullandık. Kredi çekmek istedik mecliste izin vermediler."

Belediyenin SGK'ye olan borçlarıyla ilgili bilgiler veren Yavaş, şunları kaydetti:

"2019'da 16 milyon 900 bin lira belediyemizin sigorta borcu vardı. Şu anda sıfır. EGO'nun 5 milyon 180 bin vardı, şu anda sıfır. ASKİ'nin 3 milyon 500 bin, şu anda borcumuz yok, sıfır. Şirketlerin biz devraldığımızda 81 milyon dolar borcu vardı. Şu andaki borcumuz 174 milyon dolar. Sanki biz hiç para ödemedik gibi ifade ediyorlar. 2019 ile 2024 arasında bu ödediğimiz bedellerin dışında 4 milyar 333 bin 892 lira SGK prim ödemesi yapıldı."

Belediyenin de alacakları bulunduğunu ifade eden Mansur Yavaş, "Çevre Bakanlığından bizim alacağımız var. Bizden önceki dönemde Bilkent Şehir Hastanesine yapılan yollar, köprüler ve Eryaman Stadı'ndan alacağımız var. Şu andaki rakam 1 milyar 325 milyon lira." diye konuştu.