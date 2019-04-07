Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre; 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışı önde tamamlayan Mansur Yavaş, mazbatasını yarın alacak.

Yarın saat 11.00’de mazbatasını alacağı bildirilen Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki devir teslim töreninin ardından Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Yavaş, saat 16.30’da belediye önünde halkla buluşacak.

SOYER DE MAZBATASINI YARIN ALACAK

Öte yandan 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için seçim yarışını önde tamamlayan Mustafa Tunç Soyer'in de mazbatasını yarın alacağı öğrenildi.

İnstagram hesabından bir paylaşım yaparak yarınki programını duyuran Soyer, "Bana duyduğunuz güven için sonsuz teşekkür ederim. Üzerime aldığım bu sorumluluğu en iyi şekilde taşımak için var gücümle çalışacağım. #Aşklaİzmir" mesajını da paylaşarak İzmirli seçmene teşekkür etti.