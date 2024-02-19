Mansur Yavaş: Yerel yönetimler güçlü değil

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Devletin karar alma mekanizmasında belediyeler yok. Dolayısıyla biz ancak rutin işleri yapabiliyoruz. Eğer belediye başkanı başarılıysa kentin geleceğine yönelik bazı projeler getirip, kentin ekonomisinin de canlanması için çalışabiliyor. Ama bunlar tamamen kendi ön görüsüne bağlı. Yerel yönetimler göründüğü gibi güçlü değil" dedi.

ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ Mansur Yavaş, Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin 2023-2024 Bahar Yarıyılı Açılış Töreni'nde öğrencilerle bir araya geldi. Yavaş, belediyenin kişinin doğumundan ölümüne kadar her türlü insani ihtiyaçlarını karşılayan kuruluş olduğunu söyleyerek, "Dolayısıyla bireyin doğumundan itibaren sağlıklı doğması, sağlıklı yetişmesi, sağlıklı eğitim alması, yaşadığı kentte konforlu bir hayat sürmesi, ulaşımından suyuna kadar her şeyiyle belediyeler ilgilenir. İngiltere'de Londra'nın Belediye Başkanı hariç hiçbir belediye başkanı maaş almaz. 2 yılda bir belediye meclisinden sadece temsil etmesi için seçilirler." REKLAM "Adı 'Temsilci Belediye Başkanı'dır. Danimarka'da belediye başkanı seçimi yapılıyor. Birinci kazanan siyasi partinin adayı belediye başkanı oluyor. İkinci sırada çıkan partinin adayı oranın fen işlerine veya çevre dairesine bakıyor. Dolayısıyla belediye başkanının önemine oradan bakın. Şarka, yani doğuya gittikçe seçtiğiniz insanlar, sizin oylarınızla seçiliyor; ama maalesef sizin oylarınızla seçilen bazıları bütçeyi kafasına göre har vurup harman savuruyor. Belediye başkanı olunca ölene kadar bir daha o makamdan ayrılmayacağını sanıyor. Dolayısıyla çok popülist davranışlarda bulunuyor. Halkın vergisini istediği gibi harcıyor. Demek ki, başka yollarla bütçenin daha iyi harcanması mümkün" ifadelerini kullandı.

"DEVLETİN KARAR ALMA MEKANİZMASINDA BELEDİYELER YOK" Türkiye'nin yurtdışına göre belediyecilikte geride olduğunu söyleyen Yavaş, "Yerel yönetimlerin bütçesi maalesef istendiği kadar yeterli değil. Bizlere belediyenin kendi aldığı harçlardan hariç Ankara'da toplanan vergiler ve Türkiye'de toplanan vergilerin belli bir payı geliyor ve biz onlardan harcıyoruz." "Belediye meclisi olarak bir bütçe hazırlıyoruz ve o bütçeyi harcıyoruz. Ama birçok devletin karar alma mekanizmasında belediyeler yok. Dolayısıyla biz ancak rutin işleri yapabiliyoruz. Eğer belediye başkanı başarılıysa kentin geleceğine yönelik bazı projeler getirip, kentin ekonomisinin de canlanması için çalışabiliyor. Ama bunlar tamamen kendi ön görüsüne bağlı. Yerel yönetimler göründüğü gibi güçlü değil. "