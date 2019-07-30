Nevşehir’in Gülşehir ilçesindeki Açıksaray Ören Yeri içerisinde bulunan mantar şeklindeki kaya yerli ve yabancı turistlerin büyük beğenisini kazanıyor.

İHA'nın haberine göre Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi yaptığı açıklamada kaya oluşumları sonrasında meydana gelen mantar kayanın Kapadokya’da ve dünyada eşi benzeri bulunmadığını söylüyor.

Çiftçi, “Kapadokya’da unutulan yerlerden birisi ama dünyada eşi benzeri olmayan kaya oluşumlarının bulunduğu Açıksaray Ören Yeri'ndeyiz. Sadece mantar kayamız ile değil diğer kilise ve manastır tarzı yapılarla ünlüyüz. Mantar kayamızın Kapadokya’da gerçekten eşi benzeri yok.

İnşallah biz burayı turizmin ve doğa sporlarının merkezi haline getireceğiz. Tabii ki bunların sizlerin de yardımıyla tanıtılmaya ihtiyacı var. İnşallah Gülşehir hak ettiği yere gelecek. Gördüğünüz gibi doğa harikası bir yerdeyiz. Tarih kokan, kültürlerin, medeniyetlerin buluştuğu bir noktadayız. Daha önceden de söylediğimiz gibi 9 ve 10. yüzyıllarda kiliselerin ve psikoposluğun olduğu bir yer. Sonrasında ise Anadolu’nun müslümanlaşmasıyla beraber Hacı Bektaş Veli’ye de ev sahipliği yapan mescidin olduğu bölgedeyiz. Burayı hak ettiği yere getireceğiz. Yerli ve yabancı turistleri buraya bekliyoruz” dedi.

“GÜLŞEHİR TURİZMDE MARKA OLACAK”

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi Kapadokya Alan Başkanlığı içerisine dahil olan Gülşehir ilçesinin turizmde marka değer olacağını ifade etti. Belediye Başkanı Çiftçi, “Burası Kültür Bakanlığı'na tahsis edilmiş bir yerdir. Öncelikle bitmiş bir projemiz var. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'müz ile beraber buranın bir an önce temizlenmesi, restore edilecek yerlerin restore edilmesi hedefindeyiz. Biliyorsunuz Kapadokya Alan Yönetimi’ne Gülşehir ilçemiz de dahil edildi. Kapadokya ile birlikte Gülşehir hedefine ulaşacaktır” şeklinde konuştu.