Mantar toplarken uçuruma yuvarlanan kişi kurtarıldı - DÜZCE

AA

Akçakoca İlçesine bağlı Kirazlı köyünde yaşayan Ahmet Gündüz, mantar toplamak için evinden ayrıldı.Gündüz'den haber alamayan yakınları ve köylüler arama çalışmalarından sonuç alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Derneği, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma, Afet Gönüllüleri Derneği ve UMKE ekipleri sevk edildi.Köylülerin de desteğiyle yürütülen arama çalışmalarında ormanlık alanda kayalıklardan düşen ve uçurumda zorlukla tutunan Gündüz'e yaklaşık 9 saat süren çalışmanın ardından ulaşıldı.Halatlı sedye ile güçlükle bulunduğu yerden çıkarılan Gündüz, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.Gündüz'ün sağlık durumunun iyi olduğu, düşme neticesinde kayalıklara çarptığı için vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.