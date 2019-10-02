Mantı tarifi, nasıl yapılır?

Mantı Kayseri yöresine ait bir yemek olsa da tüm illerde aynı şekilde yapılır ve tüketilir. Oldukça lezzetli olan mantı hamur işi bir yemektir. Kayseri’de kadınlar bir kaşığa 45 mantı sığdırırlarmış diye söylenir.
Mantı Tarifi Malzemeler:
- 100 gr. kıyma
- 2,5 su b. un
- 3 yumurta
- 1 soğan
- Tuz ve su
- Maydanoz
- 2 çorba k. tereyağı
- Karabiber
- Sarımsak
- Yoğurt
Mantı Tarifi Hazırlanması:
- Un derin bir kaba boşaltılır ve içine tuz atılır.
- Ortası açılarak 2 yumurta kırılır ve biraz su ilave edilerek yoğurulur.
- Kıvama gelince biraz dinlenmeye bırakılır.
- Bu arada iç harcı hazırlanır.
- Kıyma, maydanoz, karabiber, bir yumurta, soğan(rendelenmiş) bir kabın içerisinde karıştırılır ve hazırlanır.
- Dinlenen hamurdan bezeler yapılır.
- Bezeler un ile açılarak şeritler halinde kesilir.
- Kare kare olacak şekilde bırakılır.
- Hazırlanan iç harç pinçik pinçik edilerek her kareye konur.
- Sonra iki tarafı birleştirilir ve unlu bir tepsiye dizilir.
- İşlem bitince 150°C fırında biraz pişmesi sağlanır ve çıkarılıp kaynamış suda haşlanır.
- Üzerine sarımsaklı yoğurt dökülür.
- Tereyağı eritilir içine kırmızı toz biber, nane atılarak karıştırılır mantının üzerine dökülür.
- Afiyet olsun!
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