Ada basınının ünlü gazetelerinden Daily Mail'in haberine göre listenin ilk sırasında bonservis bedeline 90 milyon Sterlin biçilen Napoli'nin yıldızı Kalidou Koulibaly bulunuyor. İtalyan ekibinin diğer adayları ise 21 yaşında 45 milyon Sterlin piyasa değeri bulunan Nikola Milenkovic ile Inter'in süperstarı Milan Skriniar gibi yüksek bonservisli oyuncular bulunuyor.

Haberde Ozan Kabak hakkında, "Bu sezon yıldızı parlayan 18 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Fatih Terim ve yönetime transferde hareketli günler geçirtebilir. Galatasaray, Ozan'dan 20 milyon Euro civarında bir gelir beklese de United ile diğer Avrupa kulüpleri serbest kalma bedeli 6.7 milyon Sterlin olan genç yetenek için nabız yoklamaya başladı" ifadeleri kullandı.

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