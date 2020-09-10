Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Bordo-mavili takımla olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Manuel da Costa antrenman öncesinde sahaya gelerek arkadaşlarıyla vedalaştı.
Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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