'Eteği Belinde' şarkısıyla bir anda büyük çıkış yapan Manuş Baba’ya sanatçı Atilla Yılmaz tarafından açılan dava sonuçlandı. Manuş Baba lakaplı sanatçı Mustafa Özkan’a, ünlü besteci ve sanatçı Atilla Yılmaz 'Eteği Belinde' şarkısının kendi albümünde yer alan “Senden Gayrı “şarkısıyla aynı olduğu gerekçesiyle tazminat davası açmıştı. 2 yıldır süren dava ile ilgili olarak sanatçı Atilla Yılmaz’ın avukatı Serkan Toper, Atilla Yılmaz’ın davayı kazandığını duyurdu.

MANUŞ BABA TAZMİNAT ÖDEYECEK

İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi, ‘Senden Gayrı’ adlı eserin ara nağme ve nakaratlar yönünden davalı tarafından “Eteği Belinde” isimli eserde izinsiz olarak kullanıldığının tespitine karar verdi ve Manuş Baba’nın 22.500 TL maddi, 15.000 TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Şarkının sanatçı Manuş Baba tarafından sahne, konser, tanıtım dahil tüm icrasının durdurulması isteyen besteci Yılmaz, 75 bin lira maddi, 50 bin lira manevi olmak üzere toplam 125 bin lira tazminat talep etmişti.

MSG RAPORU SUNULDU

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG),Yılmaz’ın başvurusu üzerine yaptığı incelemede, ‘Bestesi Atilla Yılmaz'a ait 'Senden Gayrı' isimli eseri ile Manuş Baba'nın yorumladığı 'Eteği Belinde' isimli eserin tempoları farklı olsa da ara nağmelerin bire bir aynı olduğu tespit edildi" şeklinde görüş bildirmişti. Mahkemeye MSG’nin bu raporu da sunuldu.