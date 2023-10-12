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        Haberler Ekonomi Para Marakeş'te TCMB-Fed görüşmesi - Para Haberleri

        Marakeş'te TCMB-Fed görüşmesi

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Yıllık Toplantıları kapsamında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 15:40 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:40
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        Marakeş'te TCMB-Fed görüşmesi
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        TCMB Başkanı Erkan ve Fed Başkanı Powell'ın görüşmesi, Fas'ın Marakeş kentindeki Dünya Bankası Grubu ve IMF Yıllık Toplantıları kapsamında gerçekleştirildi. Görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.

        Erkan, Marakeş görüşmeleri kapsamında, Brezilya Merkez Bankası Başkanı Roberto Campos Neto ile de bir araya geldi.

        YATIRIMCI TOPLANTILARI

        TCMB Başkanı Erkan, Barclays ve Deutsche Bank'ın organize ettiği yatırımcı toplantılarına da katıldı.

        Erkan'ın Marakeş programı; BlackRock, JP Morgan ve Goldman Sachs yatırımcı toplantıları ile devam ediyor.

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