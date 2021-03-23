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Maraşlı 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Maraşlı dizisi 11. son bölüm...

ATV'nin yeni dizilerinden biri olan Maraşlı 11. yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıktı. Burak Deniz ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı dizide bu akşam İlhan'ın cinayetiyle ilgili yaşanan flaş olay oldukça heyecanlı anlara sahne oldu. Peki şimdiden merakla beklenen Maraşlı 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Maraşlı 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Maraşlı dizisi 11. son bölüm...

Ekranların yeni dizisi Maraşlı 10. bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. İlgiyle izlenen dizide gözler şimdi 11. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

MARAŞLI 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Maraşlı 12. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

MARAŞLI 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sami'nin adamları tarafından vurulan Mahur'u, Maraşlı hastaneye yetiştirir, Mahur hemen ameliyata alınır. Haberi alan Aziz, Firuzan ve İlhan hastaneye koşarlar. Tüm aile Mahur'u koruyamadığı için Maraşlı'ya yüklenir.

Maraşlı, kendisine kurulan bu kumpasın öcünü almak için ant içer. Öfkeli olan Maraşlı, intikamını hangi yoldan alacaktır? Ozan'ın cesedini gömen İlhan ve Dilşad korku içindedir. Boşanmaya karar veren İlhan, Dilşad'ı evden kovmak ister. Fakat Dilşad kolay pes etmez, İlhan'ı tehdit eder. İlhan için geriye tek bir çözüm kalır.

İlhan bu zor kararı uygulayabilecek midir? İlhan'ın kararını öğrenen Necati nasıl önlem alacaktır? Acar, oğlu Sami'yi Maraşlı'dan saklar. Maraşlı'nın geleceğinden korkan Acar önlemler alsa da Maraşlı'nın eline düşer. Acar'ı konuşturarak Sami'ye ulaşmak isteyen Maraşlı amacına ulaşabilecek midir? Kalan malların yerini sadece Sami bildiği için Savaş onu korumaya alır.

Bu durum Maraşlı ve Savaş'ı karşı karşıya getirir. Savaş'ın adamları Maraşlı'nın evini tarar. Savaş, Maraşlı'yı Sami'nin peşini bırakması için tehdit eder. Maraşlı, Sami'yi öldürmek için, Savaş da Sami'yi yaşatmak için büyük bir çatışmaya girer. Bu çatışma kayıplara neden olacaktır.

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