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Maraşlı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ATV yayın akışı! - Maraşlı bu akşam yok mu? Maraşlı neden yok?

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Maraşlı, bu akşam sosyal medyada gündem oldu. Dizinin sevenleri ATV'nin yayın akşında bu akşam özel bölümüyle görünen dizinin yeni bölümünün neden olmadığını ve ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

Maraşlı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ATV yayın akışı! - Maraşlı bu akşam yok mu? Maraşlı neden yok?

ATV 5 Nisan yayın akışı listesinde Maraşlı dizisi yeni bölümü yerine Maraşlı dizisi özel bölümü bilgisini gören diziseverler, Maraşlı yeni bölümün neden yayınlanmayacağını araştırıyor. Maraşlı yeni bölüm bu akşam neden yok? Maraşlı yeni bölüm ne zaman?

MARAŞLI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM NEDEN YOK?

Yapımını Tims& B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Maraşlı dizisi her hafta pazartesi akşamları ilgiyle izleniyor. Senaryosunu Ethem Özışık, Ercan Uğur ve Pelin Gülcan Metu'nun yazdığı Maraşlı dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek.

Alina Boz ile başrolü paylaşan oyuncu Burak Deniz'in koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Maraşlı dizisi setine ara verildiği açıklandı.

Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Değerli oyuncumuz Burak Deniz'in Covid-19 olması sebebiyle Maraşlı'nın çekimlerine bir süre ara verdik. Sağlığı iyi olan oyuncumuz kendi evinde karantina sürecine devam etmektedir. Bu hafta oyuncularımız ve set ekibimizi sağlığı adına verdiğimiz 1 haftalık ara dolayısıyla "Maraşlı" yeni bölümümüz yerine özel bölümüyle ekranda olacak." ifadelerine yer verildi.

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